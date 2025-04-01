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Все депутаты Госдумы сдали декларации за 2024 год

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Все депутаты Госдумы в срок подали декларации о доходах и расходах за 2024 год, заявил "Интераксу" председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам Отари Аршба.

1 апреля истекает срок подачи деклараций депутатов Госдумы.

Информация о доходах и имуществе публикуется в обобщенном и обезличенном виде на официальном сайте палаты, но предусматривается, что парламентарии по собственной инициативе могут раскрывать сведения о доходах, например, в соцсетях.

Отари Аршба Госдума
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