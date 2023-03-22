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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Декларации за 2022 год сдали около 260 депутатов Госдумы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Почти половина депутатов Госдумы еще не сдали декларации о доходах и имуществе за 2022 год, сообщил на заседании председатель думской комиссии по вопросам контроля за расходами и доходами Отари Аршба.

"Порядка 260 сданных деклараций на сегодняшний день", - сказал он и призвал депутатов поторопиться, поскольку до окончания срока сдачи деклараций - до 1 апреля - осталось чуть больше недели.

В Госдуме 450 депутатов. Недавно был принят закон, по которому парламентарии теперь не будут публиковать свои декларации в открытом доступе. Некоторые депутаты уже заявили, что сами опубликуют свои декларации.

Госдума Отари Аршба
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