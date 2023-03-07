Шойгу оценил февральские потери армии Украины более чем в 11 тыс. военнослужащих

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Потери украинских войск в феврале текущего года превысили 11 тысяч военнослужащих, что более чем на 40% превышает потери за январь, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ (Вооруженных сил Украины). Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, "в рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии".

Говоря о потерях личного состава вооружённых сил Украины, Шойгу отметил, что "в этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам".

"В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции", - отметил министр обороны.

Наступательные действия

"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что в результате наступательных действий войск РФ на донецком и купянском направлениях взяты под контроль населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.