Шойгу вручил госнаграды российским военным, отличившимся в ходе СВО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

"Понимаю сложно, понимаю трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - процитировали в Минобороны Шойгу.

Ранее в субботу в министерстве заявили, что Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады о текущей обстановке, провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны по вопросам обеспечения войск боеприпасами.