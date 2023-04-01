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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Шойгу вручил госнаграды российским военным, отличившимся в ходе СВО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

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"Понимаю сложно, понимаю трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", - процитировали в Минобороны Шойгу.

Ранее в субботу в министерстве заявили, что Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады о текущей обстановке, провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу СВО Украина
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