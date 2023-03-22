Шойгу сообщил об уничтожении российскими ВКС более 20 тыс. объектов ВСУ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России за время специальной военной операции уничтожили свыше 20 тысяч объектов противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За время операции совершено более 140 тыс. боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тыс. объектов противника. Не менее важные задачи в зоне специальной операции выполняют летчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в среду.

По словам министра, "в ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% - стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами".

Шойгу отметил, что значение ВКС в современной войне трудно переоценить. "Это подтверждают вооруженные конфликты последних десятилетий", - сказал он.

"На прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны верховный главнокомандующий отметил важную роль этого вида вооруженных сил в специальной военной операции, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава", - сказал Шойгу.