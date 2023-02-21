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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Путин предложил создать спецфонд по оказанию помощи семьям погибших и ветеранов СВО

Путин предложил создать спецфонд по оказанию помощи семьям погибших и ветеранов СВО
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В России будет создан специальный фонд, который займется оказанием помощи семьям погибших в ходе специальной военной операции и ее ветеранам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции", - заявил Путин во вторник в своем послании Федеральному собранию.

"За каждой семьей, я подчеркиваю - за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, который в ходе личного общения, в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы", - отметил президент.

По словам Путина, "уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации".

Он пояснил, что "фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, получении новой профессии".

"Отдельная, важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы", - сказал глава государства.

По его словам, "работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым".

"По принципу одного окна - без казенщины и бюрократии", - указал Путин.

В будущем фонд также сможет заниматься вопросами оказания мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных конфликтов, добавил Путин. Проработкой этого вопроса, по его словам, должно заняться правительство.

"Подчеркну, создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Я жду от всех федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов и впредь уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим и их семьям", - сказал президент.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Владимир Путин
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