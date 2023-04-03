Подозреваемая в убийстве корреспондента Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга.

Карточка с данными Треповой появилась в понедельник в базе розыска министерства. Из нее следует, что Трепова, уроженка Санкт-Петербурга 1997 года рождения, разыскивается в рамках расследования уголовного дела.

Ранее источник агентства сообщил о задержании Треповой. Однако позже выяснилось, что на допрос к следователю были доставлены мать и сестра девушки, а сама она продолжает скрываться.

"Официально они не задерживались, в настоящее время проводится их опрос, по результатам которого будет принято решение об их статусе по делу", - пояснил собеседник агентства.

Татарский погиб накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). В убийстве корреспондента подозревается Трепова, которая подарила погибшему гипсовую статуэтку. По предварительным данным, в ней могло находиться самодельное взрывное устройство.

По данным Минздрава РФ, в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека.