В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Необходимо оценить экономическую и политическую эффективность способов переселения граждан из аварийного жилья, заявила на тематическом круглом столе аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова.

"С органами госвласти необходимо провести сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения с учетом оценки рынка жилья, стоимости квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, наличия компенсационных решений о комплексном развитии территорий, свободного муниципального жилого фонда (...), а также с учетом мнения переселяемых граждан", - сказала Трунова.

По ее словам, доля такого способа расселения, как покупка помещения от застройщика, увеличилась с 20% до 40%. Средняя стоимость установлена Минстроем, однако во многих регионах цена "квадрата" значительно выше.

Аудитор добавила, что в некоторых регионах отсутствует потребность в строительстве жилья из-за отрицательной миграции.

Директор департамента стратегических проектов Минстроя Ольга Шарова добавила, что на регионы ложится большой объем финансирования в рамках расселения аварийного жилья. Она попросила поддержать заявки Минстроя по дополнительному выделению средств в федеральном бюджете на программу расселения аварийного жилья.

Шарова напомнила, что в этом году по программе предусмотрено выделение 44,6 млрд рублей, на 2024-2025 годы - около 50 млрд рублей.