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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Россельхознадзор считает невозможным распространение сибирской язвы в РФ

Россельхознадзор считает невозможным распространение сибирской язвы в РФ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не допускает возможности распространения в РФ такой болезни животных и людей, как сибирская язва, очаг которой был зарегистрирован в марте в Чувашии.

"Болезнь известная, распространиться быстро не может, потому что купируем быстро", - заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам во вторник.

По его словам, болезнь возникает из- за того, что владельцы не показывают ветеринарам свой скот.

Как сообщалось, в ходе расследования вспышки сибирской язвы в Чувашии в марте был установлен факт незаконного подворного убоя в одном из личных подсобных хозяйств бычка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе. Животное было приобретено по объявлению, без ветеринарно-сопроводительных документов. Вакцинация от сибирской язвы не проводилась. Не было и предубойной ветеринарно-санитарной экспертизы.

Заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши.

Россельхознадзор Сергей Данкверт Чувашия
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