Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

У жителя Тывы выявили сибирскую язву

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сибирская язва выявлена у жителя Тывы, он госпитализирован, специалистами проводится весь комплекс противоэпидемических мер, контактировавшие с заболевшим установлены, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по республике.

Специалисты начали эпидрасследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, заявили в пресс-службе ведомства.

Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция.

К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

"В целях исключения рисков инфицирования Роспотребнадзор рекомендует избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли", - добавили в сообщении.

Роспотребнадзор Тыва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле пока не знают деталей задержания в Польше хоккеиста из РФ по обвинению в шпионаже

Температура выше нормы в июле прогнозируется в большей части России

Два человека погибли при возгорании на территории добывающего подразделения "Татнефти"

Серебряные медали будут получать школьники с одной или двумя четверками

Серебряные медали будут получать школьники с одной или двумя четверками

Авиакомпании РФ за пять месяцев увеличили перевозки пассажиров в КНР в 10 раз

Международный авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Международный авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже гражданка Украины

Что произошло за день: четверг, 29 июня

Дело журналиста Ивана Сафронова

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });