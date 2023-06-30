У жителя Тывы выявили сибирскую язву

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сибирская язва выявлена у жителя Тывы, он госпитализирован, специалистами проводится весь комплекс противоэпидемических мер, контактировавшие с заболевшим установлены, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по республике.

Специалисты начали эпидрасследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, заявили в пресс-службе ведомства.

Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция.

К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

"В целях исключения рисков инфицирования Роспотребнадзор рекомендует избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли", - добавили в сообщении.