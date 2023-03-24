Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лабораторные исследования не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов, госпитализированных в Подмосковье, угроза распространения болезни исключена, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен", - сообщили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что оба госпитализированных прибыли на территорию Подмосковья из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая заболевания.

"Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу, ситуация находится на контроле службы.

Накануне в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе выявлены два пациента с подозрением на заболевание сибирской язвой.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о двух заболевших сибирской язвой в Чувашии.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве 50 и более лет.