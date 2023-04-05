Минздрав обдумает идею создать систему сбора упаковок от лекарств

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав получил предложение Российского экологического оператора (РЭО) создать в стране централизованную систему сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов; это предложение прорабатывается, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Об инициативе РЭО ранее сообщили "Известия". В больницах и аптеках для этого предлагается установить контейнеры. Собранные отходы будут отправляться на переработку, тогда как сейчас люди выкидывают такие отходы в мусор или канализацию, это наносит вред окружающей среде: лекарства могут быть токсичны, а блистеры нуждаются в специальной переработке.