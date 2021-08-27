Эксперт заявил о необходимости утилизировать защитные маски

Но граждане вправе выбрасывать их в обычные урны

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Защитные маски необходимо утилизировать аналогично медицинским отходам, но на граждан это требование не распространяется, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Петербурге эксперт по проблеме обращения медицинских отходов Владимир Балашов.

"Они должны обеззараживаться и обезвреживаться, поскольку относятся к медицинской деятельности. Но СанПиН (санитарные правила и нормы - ИФ), который определяет способ, порядок, обращение с отходами, распространяется именно на медицинские учреждения. Обычный человек, который снимает маску на улице и выбрасывает в обычную урну, юридически прав", - сказал эксперт.

Балашов отметил, что при этом человек может быть нездоров. "Это может быть не ковид. Это может быть туберкулез, инфекционное заболевание. И маска становится источником потенциального заражения для окружающих," - сказал эксперт.

Для обеззараживания маски он советует использовать любой дезинфектант, например, хлордез - на основе хлорки. В нем нужно замочить маски. "Всю патогенность, которая содержится в масках, хлордез убьет. (...) После чего можно слить хлордез и спокойно их выбросить", - сказал Балашов.