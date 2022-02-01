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В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок

В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Образовавшиеся за время пандемии несколько десятков тысяч тонн медицинских отходов потенциально угрожают здоровью людей и окружающей среде, говорится в докладе ВОЗ, опубликованном 1 февраля.

Комментируя ситуацию, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан отметил, что, с одной стороны, медиков нужно обеспечивать средствами индивидуальной защиты, но, с другой стороны, "необходимо убедиться, что эти средства могут быть использованы безопасно без нанесения вреда окружающий среде".

По данным ВОЗ, с марта 2020 года по ноябрь 2021 года в рамках совместной чрезвычайной инициативы ООН было закуплено около 87 тысяч тонн средств индивидуальной защиты для помощи странам в борьбе с коронавирусом. Ожидается, что наибольшая часть этих средств были использованы и стали отходами. Авторы доклада подчеркивают, что не учитывали средства, закупленные вне инициативы ООН, а также одноразовые маски, которые приобретали и выбрасывали отдельные граждане.

Кроме того, за исследуемый период в мире было закуплено около 140 млн наборов для проведения тестов на COVID-19, которые могут превратиться в 2,6 тысячи тонн неинфекционных отходов и 732 тысяч литров химических отходов. 8 млрд доз вакцин, распространенных по всему миру, могут привести к появлению 144 тонн дополнительных отходов: использованных игл, шприцов и контейнеров. При этом на данный момент около 30% медицинских учреждений не имеют оборудования для обработки стандартных медицинских отходов, не говоря уже о дополнительных отходах, связанных с COVID-19, отметили в ВОЗ.

Авторы доклада рекомендуют использование экологически чистых упаковок и способов доставки, безопасных и многоразовых средств индивидуальной защиты, перерабатываемых или биоразлагаемых материалов и другие меры.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус Майкл Райан

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