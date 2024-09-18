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Россия и Индия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Индия намерены сотрудничать в области переработки отходов и расширения ответственности производителей (РОП), совместно развивать экологические инициативы и разрабатывать стандарты в рамках БРИКС, сообщила пресс-служба "Российского экологического оператора" (РЭО) после заседания в Нью-Дели рабочей группы по городскому развитию российско-индийской межправкомиссии.

"Представители Российского экологического оператора 17 сентября выступили с докладом на заседании рабочей группы по городскому развитию. Одними из важнейших тем в рамках развития отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла остаются инвестиции в проекты по переработке отходов и расширенная ответственность производителей (РОП). Россия и Индия укрепляют сотрудничество по данным направлениям, а также продолжают обмен мнениями по иным вопросам", - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На заседании рабочей группы представитель РЭО и директор миссии "Чистая Индия" определили такие важные направления двустороннего сотрудничества, как развитие экологических инициатив и разработка общих экологических стандартов и правил в рамках БРИКС, обмен технологическим опытом, особенно по компостированию и биогазовым проектам.

Стороны отметили важность консолидации позиции по разработке международного соглашения по пластиковым отходам ООН.

Также в рамках визита делегация РЭО посетила объекты жилищного строительства и ознакомилась с работой системы вывоза отходов в рамках комплексного развития территорий в Нью-Дели.

В России с 1 января 2024 года начала работу обновленная система РОП, суть которой состоит в стимулировании производителей и импортеров самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров и выпускать "экологичные" товары и упаковку, то есть такие, которые можно переработать, и они в конце своей жизни не будут захоронены на полигоне. Производитель или импортёр могут создать свои мощности по переработке, уплатить государству экологический сбор или же обратиться к утилизатору.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента Владимира Путина в январе 2019 года; единственный акционер - Минприроды.

БРИКС Денис Буцаев Индия РЭО
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