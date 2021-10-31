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В Дагестане десять мешков медицинских отходов выбросили в реку

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В реке Аварское Койсу на территории села Чалда Гергебильского района Дагестана обнаружены десять мешков с медицинскими отходами, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации района.

По ее данным, на месте работает следственная группа, также там находятся представители администрации района и глава села. Как отмечается в сообщении, нарушители будут привлечены к ответственности.

Обнаруженные в реке мешки с медотходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами утилизированы.

Как подчеркнул главный врач больницы, слова которого приводятся в сообщении, отходы категории Б и В накапливаются в контейнерах на территории ЦРБ Гергебильского района и вывозятся фирмой "Экоград", о чем свидетельствует соответствующий договор. В последний раз медотходы были вывезены в минувшую среду. Представители оператора по вывозу мусора приезжают и разгружают контейнера.

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