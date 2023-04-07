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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Минцифры устранит проблему непопадания недвижимости в онлайн-реестр

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Устранить проблему отсутствия недвижимости граждан в онлайн-реестре нужно до конца 2023 года, заявил на коллегии Росреестра глава Минцифры Максут Шадаев.

"Сохраняется проблема, связанная с тем, что не всегда человек видит свои объекты недвижимости. Это, конечно, проблема унаследованных "грязных" данных. Иногда этой стыковки "собственник и его объекты недвижимости" в онлайне не происходит. (...) Там примерно 20% записей остались без идентификации, но мне кажется, что эту работу можно уже до конца года завершить", - сказал министр.

По его словам, для исправления проблемы нужно выверять до конца и приводить в соответствие все записи ЕГРН на предмет соответствия актуальным персональным данным граждан.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил, что в 2023 году стоит обратить особое внимание на закон об электронных торгах для предоставления земельных участков. Он подчеркнул, что это снизит временные и материальные издержки и сделает процедуру торгов более прозрачной, повысит доверие инвесторов и населения.

Также он призвал ускорить принятие законопроекта о геодезии и картографии в части перехода на отечественные информационных технологии.

ЕГРН Максут Шадаев Минцифры Росреестр Сергей Гаврилов
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