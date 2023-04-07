Минстрой предложил передать подконтрольные реестры Росреестру

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министерство строительства и ЖКХ готово передать подконтрольные ему реестры Росреестру, заявил на коллегии Росреестра глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Реестр должен быть, наверное, в одних руках. Сегодня портал госуслуг всех нас объединил в единую схему. (...) Сегодня только Минстрой ведет ряд реестров, которые, наверное, вообще не наша задача. То есть министерство строительства готово передать реестр молодых семей, реестр детей-сирот", - сказал министр.

Глава Росреестра Олег Скуфинский добавил, что новые задачи требуют финансирования, поэтому ведется "плотная работа с Минфином".