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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Минстрой предложил передать подконтрольные реестры Росреестру

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министерство строительства и ЖКХ готово передать подконтрольные ему реестры Росреестру, заявил на коллегии Росреестра глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Реестр должен быть, наверное, в одних руках. Сегодня портал госуслуг всех нас объединил в единую схему. (...) Сегодня только Минстрой ведет ряд реестров, которые, наверное, вообще не наша задача. То есть министерство строительства готово передать реестр молодых семей, реестр детей-сирот", - сказал министр.

Глава Росреестра Олег Скуфинский добавил, что новые задачи требуют финансирования, поэтому ведется "плотная работа с Минфином".

Ирек Файзуллин Минстрой Олег Скуфинский Росреестр
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