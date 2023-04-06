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Росреестр предложил упростить регистрацию прав на недостроенные объекты

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Росреестр предложил упростить регистрацию права собственности на объекты незавершенного строительства, сообщила пресс-служба ведомства. Законопроект с предложенными изменениями внесен в Госдуму.

"Росреестр предлагает регистрировать права собственности на объекты незавершенного строительства, включенные в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства или региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (...), и ставить их на государственный кадастровый учет на основании декларации об объекте недвижимости", - говорится в сообщении.

Глава Росреестра Олег Скуфинский объяснил, что изменения упростят внесение сведений в Единый госреестр недвижимости об объектах незавершенного строительства, включенных в соответствующий реестр.

Сейчас регистрация прав предусматривает подготовку технического плана на такой объект. Однако государственная регистрация перехода права возможна только после уточнения сведений из Единого госреестра недвижимости. По словам Скуфинского, упрощение регистрации поможет сократить время и средства, которые требуются при подготовке техплана.

Уточняется, что государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объекты незавершенного строительства, включенные в соответствующий реестр, нужны для того, чтобы решить, что с ними делать дальше: достроить, приватизировать или передать для реализации.

Олег Скуфинский Росреестр
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