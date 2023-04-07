Росреестру поручено усилить контроль за неиспользуемой недвижимостью

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин поставил перед Росреестром задачу усилить контроль за выявлением и вовлечением в оборот заброшенных участков и зданий в стране. Он заявил об этом на итоговой коллегии ведомства.

"Очень важный вопрос, на который хочу обратить внимание - это, конечно, контроль за использованием земли и имущества. Здесь, коллеги, это то, над чем нам с вами надо работать. (...) Сколько у нас земельных участков неработающих? Поэтому задача - усилить обязательные функции контроля. Усилить, и не просто контролировать и наказывать, а вовлекать в оборот", - сказал он.

Он добавил, что только в Москве обнаружили 108 неиспользуемых федеральных зданий площадью от 500 кв. м до 8 тыс. кв. м. Хуснуллин подчеркнул, что этот капитал должен работать.

Он также отметил, что Росреестр совершил качественный и количественный прорыв в работе за 2022 год.