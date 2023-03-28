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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Росреестр запустит универсальный адаптер взаимодействия в 2023 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Росреестр в 2023 году планирует запустить новый сервис взаимодействия - универсальный адаптер, сообщил на конференции об ипотечном кредитовании замглавы Управления стратегического развития и цифровой трансформации ведомства Николай Займенцев.

"Хотелось бы анонсировать один из сервисов, над которым мы сейчас работаем - так называемый универсальный адаптер взаимодействия", - сказал он.

Сервис станет средой для обеспечения эффективного информационно-технологического взаимодействия. Он обеспечит транспортировку электронных пакетов документов в Росреестр, повысит качество принимаемых решений за счет формирования единого слоя исполнения бизнес-процессов. Кроме того, можно будет скачать сформированные документы по результатам.

Росреестр Николай Займенцев
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