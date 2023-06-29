Минздрав сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ до 73,4 лет

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила показатели допандемийного периода; в настоящее время она составляет 73,4 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 году. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период, 73,4 года", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета по охране здоровья и комитета по контролю Госдумы в четверг.

По его словам, младенческая смертность в стране составила 4,1 промилле.

В апреле 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что показатель продолжительности жизни в России за первый квартал 2023 года составил 73,3 года.

"Хоть и не до доковидного уровня, но достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года (...) эта тенденция продолжается, и сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года и увеличился за прошлый год за аналогичный период на 3,25 года", - сказала Голикова 24 апреля на расширенном заседании коллегии Минздрава РФ.