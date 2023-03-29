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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Голикова ждет снижения смертности к концу 2023 года на 1,5-2% к 2019 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - К концу 2023 года ожидается, что показатель смертности в России может снизится на 1,5-2% по сравнению с докоронавирусным 2019 годом, а продолжительность жизни составит 73,5 года. Об этом на совещании у президента сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Ожидаем, что при сохранении сложившейся тенденции, нацеленности всех регионов на основной и важнейший приоритет народосбережения, показатель смертности за 2023 год будет на 1,5-2% ниже, чем по итогам 2019, доковидного, года. А ожидаемая продолжительность жизни на уровне 73,5 года и превысит доковидный уровень 2019 года", - сообщила она.

По словам вице-премьера, благодаря принятым мерам, после резкого роста заболеваемости COVID-19 в январе-марте 2022 года, ситуацию с народосбережением удалось стабилизировать.

"Смертность за год снизилась на 23,2%, в том числе от болезней системы кровообращений на 11% и от онкологических заболеваний почти на 1%", - уточнила Голикова.

Gо итогам первых двух месяцев 2023 года также отмечается тенденция к дальнейшему снижению смертности. Так, в январе-феврале 2023 года сохранено жизней на 83 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 20,8 тысячи больше, чем за январь-февраля доковидного 2019 года. "По оценке Росстата за январь-февраля ожидаемая продолжительность жизни составила 73,07 года", - сказала Голикова.

Кроме того, установленного на 2030 год целевого показателя по продолжительности жизни уже достигли три региона - Москва, Республика Дагестан и Ингушетия.

Голикова отметила, что в 2022 году продолжала снижаться и младенческая смертность. Так, по сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 10,9%.

Татьяна Голикова COVID-19
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