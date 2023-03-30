Большинство россиян поддерживают инициативу о сокращении рабочей недели до 36 часов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Предложение сократить рабочую неделю в России до 36 часов нашло поддержку со стороны 77% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что женщины одобряют такую идею чаще мужчин - 80% и 77% респондентов соответственно.

Согласно опросу, три четверти сограждан (75%) полагают, что в случае сокращения рабочей недели объем работ не изменится.

В свою очередь, каждый шестой россиянин (16%) не поддерживает данную инициативу, и мужчин, выступающих против, почти вдвое больше, чем женщин - 20% и 11% респондентов соответственно, отмечают в SuperJob.ru.

По данным исследования, 7% россиян затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Ранее в комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю в России до 36 часов.

Опрос был проведен 28-29 марта 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих по графику пятидневной рабочей недели, в 395 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.