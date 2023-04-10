Контрсанкции против иностранных автоперевозчиков предложено продлить до 2024 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по транспорту обсудила возможность продлить до 2024 года действующие на территории России контрсанкции против иностранных автоперевозчиков, сообщила пресс-служба первого вице-премьера Андрея Белоусова, под председательством которого прошло заседание президиума правкомиссии.

Контрсанкции в отношении транспортных компаний ЕС, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии были введены с 10 октября 2022 года. Иностранцам было запрещено осуществлять в России двусторонние и транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства. Этот запрет стал ответом на аналогичные ограничения Евросоюза, введенные в отношении российских и белорусских автоперевозчиков еще с 8 апреля 2022 года.

Доставка грузов автотранспортом из "недружественных" стран на территории России осуществляется через механизм перецепки/перегрузки: на таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях товары с иностранных автомобилей перегружаются в автомобили российских и белорусских перевозчиков, либо перецепляются полуприцепы с грузами. Эта практика предполагает ряд исключений по товарным группам. В частности, для скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической и медицинской промышленности, ряда других.

Действующий дедлайн механизма перецепки/перегрузки - 30 июня 2023 года. На правкомиссии под председательством Белоусова обсуждалось его продление до конца года. "Кроме того, рассматривается возможность сокращения перечня товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки; снятие ограничений на перецепку грузовых автомобильных полуприцепов, зарегистрированных в иностранных государствах, на территории складов временного хранения", - отмечается в сообщении пресс-службы первого вице-премьера.

Минтрансу совместно с ФТС России и Ассоциацией международных автоперевозчиков (АСМАП) поручено продолжить ежемесячный мониторинг работы пунктов пропуска и складов временного хранения, включая время, затраченное на контрольные мероприятия, оформление документов, стоимость перевозки грузов и услуг по перецепке/перегрузке, оказываемых на складах временного хранения.

Также участниками правкомиссии будет рассмотрена возможность возобновления программы, которая стимулирует приобретение отечественных седельных тягачей за счет субсидий, отмечается в пресс-релизе.