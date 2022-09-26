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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Запрет на въезд фур из ЕС не распространяется на Калининградскую область

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Решение России ввести с 1 октября ответные санкции против автоперевозчиков Евросоюза не распространяется на Калининградскую область, сообщил журналистам заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

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"Правительственный документ (о запрете въезда в Россию иностранных фур - ИФ), который вышел, учитывает все просьбы региона. В связи с тем, что у нас ограниченная территория, перегруз иностранных фур на специальных терминалах и доставка грузов уже российскими автоперевозчиками на небольшое расстояние для нас могло обернуться дополнительными издержками. Поэтому в данном постановлении Калининградская область фигурирует как полностью вся (по которой проезд разрешен - ИФ)", - сказал Рольбинов.

По его словам, после таможенного оформления зарубежного груза, если он предназначен для внутреннего потребления в области, иностранный перевозчик может доставить его в любую точку региона. Правительство региона просило федеральные ведомства именно о таком порядке при разработке ответных мер на антироссийские санкции.

Сейчас грузовой автотранзит из Калининградской области на основную территорию России разрешен по всем странам Балтии без права выгрузки.

С 1 октября Россия вводит ответные санкции против перевозчиков из Европы. Теперь товары, транспортируемые европейскими перевозчиками, должны перегружаться на автомобили российских компаний на пограничных терминалах. Эта процедура уже применяется в Белоруссии с середины апреля. Предполагается, что сначала так будут перегружаться "нехрупкие потребительские товары", а позже список расширится.

Евросоюз еще весной ввел ограничительные меры для автоперевозчиков из России и Белоруссии.

Евросоюз Калининградская область Александр Рольбинов
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