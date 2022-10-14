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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Автоперевозчики получат 1,6 млрд руб. на компенсацию изъятых на Украине грузовиков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит автоперевозчикам 1,64 млрд рублей на компенсацию ущерба, возникшего в связи с конфискацией их транспортных средств и грузов на территории Украины.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"Выделенное финансирование позволит перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги по перевозке товаров", - сказано в сообщении.

Всего, согласно материалам правительства, на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают компенсацию ущерба, причиненного из-за военных мероприятий.

Субсидии предполагается выделить из резервного фонда правительства в этом году, их распорядителем будет Минтранс.

Минтранс Украина
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