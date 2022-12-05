Контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний продлят на 2023 год

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство решило продлить на 2023 год запрет международных автомобильных грузоперевозок европейскими транспортными компаниями по территории России, введенный в октябре в качестве зеркальной меры на санкции, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Такое предложение Минтранса на заседании правительственной комиссии по транспорту поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Контрсанкции против транспортных компаний из Евросоюза, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии были введены с 10 октября. Иностранцам запретили двусторонние и транзитные перевозки по России, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства. Аналогичные меры Евросоюза были введены в отношении российских и белорусских автоперевозчиков с 8 апреля.

Доставка грузов автотранспортом из "недружественных" стран на территории России осуществляется через механизм перецепки/перегрузки: на таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях товары с иностранных автомобилей перегружаются в автомобили российских и белорусских перевозчиков, либо перецепляются полуприцепы с грузами. Эта практика предполагает ряд исключений по товарным группам. В частности, для скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической и медицинской промышленности, ряда других.