Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за ухудшения погоды в Грузии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.20 по Москве до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.