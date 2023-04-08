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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды в Грузии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:00 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

Военно-Грузинская дорога МЧС Северная Осетия
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