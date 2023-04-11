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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Автоперевозчики пожаловались на электронную очередь на границе с Китаем

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) отмечает ряд проблем, связанных с доставкой грузов из России в Китай после снятия ковид-ограничений, сообщил руководитель филиала АСМАП по Уральскому федеральному округу Александр Салаутин.

"С 16 января были частично сняты ограничения, которые вводил Китай в пандемийный период, появилась возможность допуска российских транспортных средств на территорию КНР до терминалов формирования грузов. Но есть ограничения, которые не позволяют говорить, что вопрос снят в полном объеме. Так, до конца не отрегулировано формирование электронной очереди на въезд транспортных средств на территорию Китайской Народной Республики и на выезд из Китая", - отметил он.

Салаутин также напомнил, что до пандемии российские транспортные средства "могли свободно ехать по дорогам Китая - и в Пекин, и в Далянь, доезжали с грузом до Тихого океана". В АСМАП считают, что свободное передвижение нужно восстановить по соглашению между правительствами двух стран, и обещают инициировать эту процедуру.

Ассоциация международных перевозчиков разработала специальную цифровую платформу для грузоперевозчиков, призванную стабилизировать и упростить порядок проезда транспорта на территорию КНР. Платформа также должна была заработать 3 декабря 2021 года. Однако за день до этого работа пункта пропуска "Маньчжурия" на российско-китайской границе с 3 декабря была приостановлена из-за угрозы распространения COVID-19.

Забайкальск-Маньчжурия - наиболее крупный автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе. С 16 января 2023 года власти приграничного китайского города отменили запрет на въезд груженых автомобилей из России, введенный во время пандемии. До этого российские экспортные грузы из Забайкальска могли доставляться в Китай только железнодорожным транспортом.

Китай АСМАП Александр Салаутин Далянь
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