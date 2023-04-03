Россия становится председателем в Совбезе ООН на месяц

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Председательство в Совете Безопасности ООН переходит в апреле к Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в качестве одного из центральных мероприятий в этот период российская делегация планирует провести 10 апреля заседание Совета Безопасности на тему "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения (ПВН)".

Другим ключевым мероприятием российского председательства, рассказала Захарова, станут открытые дебаты высокого уровня Совета на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН": "Председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров". Целью организуемых Россией открытых дебатов, рассказала российский дипломат, ставится подтверждение твердой приверженности Уставу ООН с упором на принцип суверенного равенства государств, а также обстоятельное рассмотрение возможностей укрепления основ подлинной многосторонности, базирующейся на учете мнений и озабоченностей всех государств.

"Кроме того, состоится целый ряд мероприятий в рамках апрельского мандатно-отчетного цикла Совета Безопасности. В частности, на 25 апреля намечены ежеквартальные открытые дебаты министерского уровня по ближневосточному урегулированию, которые пройдут под председательством Лаврова. Исходим из необходимости в очередной раз акцентировать востребованность долгосрочного и справедливого урегулирования застарелых проблем региона на известной международно-правовой основе", - отметила Захарова.

Российская сторона, рассказала она, "также намерена организовать неформальную встречу членов Совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции".

Из других важных вопросов повестки Совета Безопасности ООН в апреле она также выделила политические и гуманитарные аспекты ситуации в Сирии, обстановку в Йемене, Ливии, Мали и Регионе Великих озер, Гаити и Колумбии, западносахарское урегулирование. Отдельно Захарова обратила внимание на полугодовой брифинг по положению дел в зоне деятельности Миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственный участник международного сообщества приложит все возможные усилия для обеспечения эффективной работы этого органа в интересах политико-дипломатического урегулирования острейших кризисов и поддержания глобальной стабильности", - сказала Захарова.

Администрация США ранее призвала Россию действовать профессионально во время председательства в Совбезе ООН.

Вашингтон ожидает, что СБ ООН продолжит "важную работу по ряду вопросов мира и безопасности", подчеркнула официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, РФ может попытаться использовать председательство, чтобы "отвлечь внимание" от тем, которые США считают важными.

Представитель Белого дома напомнила, что председательство носит "церемониальный" характер и переходит от одной страны к другой. Она также напомнила, что США будут председательствовать в августе 2023 года.

Эти заявления позже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "(Период председательства в СБ ООН) видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены".

Он отметил, что Россия будет это делать, "оставаясь ответственным членом Совета Безопасности и ООН в целом".

Должность председателя СБ ООН создана статьей 30 Устава Всемирной Организации. Согласно "Временным правилам процедуры Совета Безопасности" устанавливается ежемесячная ротация должности между членами Совбеза в алфавитном порядке по английскому названию страны.