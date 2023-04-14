США начали выдавать визы делегации РФ для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская сторона начала выдавать визы членам делегации РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в мероприятиях в ООН в Нью-Йорке, ситуация с выдачей виз российским журналистам тупиковая, сообщили в МИД России.

"Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым, для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия", - пояснили на Смоленской площади.

При этом в МИД РФ отметили, что "сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН".