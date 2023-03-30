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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

США призывают РФ к профессиональной работе во время председательства в СБ ООН

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Администрация США призывает Россию действовать профессионально во время председательства в Совбезе ООН, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы призываем Россию действовать профессионально во время запланированного председательства в апреле", - сказала она.

Вашингтон ожидает, что СБ ООН продолжит "важную работу по ряду вопросов мира и безопасности", подчеркнула Жан-Пьер. По ее словам, РФ может попытаться использовать председательство, чтобы "отвлечь внимание" от тем, которые США считают важными.

Представитель Белого дома напомнила, что председательство носит "церемониальный" характер и переходит от одной страны к другой, а США будут председательствовать в августе 2023 года.

ООН Карин Жан-Пьер
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