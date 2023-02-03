СПЧ предложил не прекращать выплаты семьям военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направит в правительство предложение не прекращать положенные выплаты семьям участвующих в специальной военной операции военнослужащих в случае их пропажи без вести, сообщила в пятницу пресс-служба СПЧ.

"Нельзя приостанавливать выплаты таким семьям. Если о бойце ничего неизвестно, его семья должна продолжать получать какое-то время положенные средства", - сказал председатель СПЧ Валерий Фадеев на совещании рабочей группы СПЧ по вопросам спецоперации. Его слова приводятся в телеграм-канале СПЧ.

В ближайшее время это и другие предложения группы будут направлены в правительство РФ и профильные ведомства, отмечается в сообщении.