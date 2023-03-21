Законопроект об определении кабмином банков для выплат личному составу ВС РФ прошел I чтение

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет правительство полномочием определять перечень банков, которые будут перечислять денежное довольствие и другие выплаты личному составу Вооруженных сил РФ.

Документ (№293438-8) в начале февраля внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству, перечисление денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим и гражданскому персоналу (федеральным государственным гражданским служащим и работникам) Вооруженных сил РФ осуществляется на открытые им счета через 77 кредитных организаций.

"Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия, заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством РФ. Законопроект также предоставляет право правительству РФ определять банки, осуществляющие перечисление выплат личному составу ВС, из числа кредитных организаций, отнесенных к категории уполномоченных банков.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.