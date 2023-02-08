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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Участники СВО смогут получать одновременно две пенсии в случае ранения

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство разработало меры социальной защиты участников специальной военной операции (СВО), которые позволят им получать одновременно две пенсии, в том числе за инвалидность в случае ранения, сообщил на заседании координационного совета по обеспечению армии премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительством скорректированы правила оформления инвалидности за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых - по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством", - сказал он.

Кроме того, отметил он, правительство одобрило инициативу Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий.

"У них должно быть право на ежемесячное денежное пособие. Законопроект уже принят в первом чтении", - сказал премьер.

По его словам, координационный совет продолжает контролировать начисление денежного довольствия, социальных выплат всем участникам СВО, включая мобилизованных. В декабре 2022 года, как сообщали силовые ведомства, такие платежи были проведены в полном объеме.

Кроме того, по словам премьера, правительство выделило дополнительные средства на специальные доплаты медработникам Вооруженных сил и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым.

Мишустин призвал своих подчиненных "отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО".

Михаил Мишустин Правительство СВО
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