ЦБ поддержал либерализацию выплаты дивидендов по инвестициям нерезидентов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Либерализация выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям в России, которые они проводили после марта 2022 года, не несет рисков для инфляции и повысит инвестиционную привлекательность российской экономики, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы поддерживаем это предложение - либерализовать выплату дивидендов от тех инвестиций, которые были осуществлены после марта прошлого года. Никаких рисков от этого для волатильности, для инфляции мы от этого не видим, но считаем, что это увеличит инвестиционную привлекательность, даст больше доверия для инвесторов, для того, чтобы вкладывать в российскую экономику. Сейчас экономика нуждается в инвестициях. Мне кажется, это абсолютно обоснованное, правильное решение", - сказала она на брифинге.

Набиуллина уточнила, что рассматриваемое предложение не касается портфельных инвестиций.

"Что касается портфельных инвесторов, действительно, у нас действуют ограничения, они предполагают возможность принятия решения через правительственную комиссию или Банком России в случае кредитных организаций. Здесь не предполагается никаких изменений. Действительно, либерализация если будет, то будет касаться дивидендов от инвестиций, которые осуществлены позже определенной даты", - сказала она.

Председатель ЦБ также отметила, что еще предстоит обсудить, как такие послабления будут работать. "Потому что, если компания работает, отделить ее инвестиции предыдущие от нынешних будет достаточно сложно, это требует обсуждения, и, наверное, было бы преждевременно говорить, как это могло бы работать", - сказала она.

Такое предложение высказал итальянский предприниматель, гендиректор ООО "Биессе груп", "дочки" станкостроительной группы Biesse Маттео Вальика на съезде РСПП. Он предложил для иностранных компаний, продолжающих работать и инвестировать в Россию, сделать "более предсказуемой" процедуру принятия решения о выплате дивидендов.

Президент Владимир Путин в ответ пообещал поручить правительству проработать этот вопрос.

"Понимаю, что это (механизм блокировки средств на счетах типа "С" - ИФ) в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше. (...) Сегодня надо скорректировать, наверное, нашу позицию. Я попрошу правительство продумать это. (...) Может быть, подумать и о более гибкой ситуации, при которой можно было бы и платить дивиденды, и выводить часть этих дивидендов, какую-то часть, но при условии, что эти средства будут направляться в том числе, а может быть, - и прежде всего, на развитие бизнеса внутри России", - сказал он.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент попросил подробнее ответить итальянскому предпринимателю, напомнил, что ограничительные меры "были чисто зеркальными".

"Во-вторых, никто не запрещает уплату дивидендов, просто они сейчас действительно аккумулируются на счетах "С". Но понятно, что жизнь многообразна, у нас существует достаточно много случаев, когда дивиденды надо выводить просто для того, чтобы компания в России могла функционировать. Для этого создана специальная структура, есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов (министр финансов - ИФ), входят представители администрации (президента - ИФ), Банка России, Минэкономразвития, которая принимает такого рода решения", - сказал Белоусов.

"То, о чем вы говорите, речь идет о том, чтобы более четко, как я понимаю, установить критерии и регламенты работы, то есть более четко установить правила, по которым принимаются соответствующие решения. Наверное, это надо сделать", - сказал первый вице-премьер.

Помимо этого, российские власти прорабатывают возможность снятия ограничений на вывод капитала для новых инвестиций. По словам Белоусова, предложение поддержано и Минфином, и Банком России, и состоит в том, чтобы для инвестиций, которые зашли в Россию уже после февраля 2022 года, существенно ослабить действующие ограничения.

"Речь идет о том, что если иностранцы будут вкладывать, они могли бы иметь возможность вывести эти деньги из России", - пояснил журналистам суть обсуждаемых изменений глава Минфина Антон Силуанов.