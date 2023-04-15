Четверо членов бандгруппы нейтрализованы в Ингушетии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Ингушетии продолжается контртеррористическая операция, в ходе которой нейтрализованы четверо бандитов, заявил глава республики, председатель антитеррористической комиссии Махмуд-Али Калиматов.

"Нейтрализованы четверо бандитов, двое задержаны и дают показания. Осуществляется розыск их пособников", - сказал он.

По его словам, в Малгобекском районе Ингушетии продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле совершили нападения на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Совершившие преступление бандиты объявили себя сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

В результате действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу. На основании их показаний обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни, оказывавшие помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия.

Розыск двух оставшихся членов банды продолжается.