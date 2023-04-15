Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Четверо членов бандгруппы нейтрализованы в Ингушетии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Ингушетии продолжается контртеррористическая операция, в ходе которой нейтрализованы четверо бандитов, заявил глава республики, председатель антитеррористической комиссии Махмуд-Али Калиматов.

"Нейтрализованы четверо бандитов, двое задержаны и дают показания. Осуществляется розыск их пособников", - сказал он.

По его словам, в Малгобекском районе Ингушетии продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле совершили нападения на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Совершившие преступление бандиты объявили себя сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

В результате действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу. На основании их показаний обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни, оказывавшие помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия.

Розыск двух оставшихся членов банды продолжается.

Ингушетия Махмуд-Али Калиматов КТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Два поселка обесточены в Курской области после обстрела ВСУ

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против COVID-19 для детей 6-11 лет

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Морское сообщение остановлено в Севастополе

В Генштабе РФ заявили, что призывникам не будут веерно рассылать электронные повестки

Камчатский поселок освободили от 3 тыс. кубометров снега с пеплом после извержения Шивелуча

Камчатский поселок освободили от 3 тыс. кубометров снега с пеплом после извержения Шивелуча

Купол вулкана Шивелуч разрушился в результате извержения

Путин подписал закон об электронных повестках

Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов

Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов

В посольство Финляндии в Москве поступил конверт с белым порошком

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });