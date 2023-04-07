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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В Ингушетии полиции сдался один из подозреваемых в нападениях на силовиков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Ингушетии подозреваемый участник вооруженных нападений на полицейских в марте и апреле пришел с повинной в отдел полиции в Малгобеке, сообщили "Интерфаксу " в силовых структурах республки.

"Объявленный в розыск после нападений на сотрудников полиции в Северной Осетии и Ингушетии 21-летний Амир Боков пришел в правоохранительные органы с дядей и сдался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек дал признательные показания. С ним работают следователи.

По предварительной информации, другие предполагаемые участники бандгруппы могли скрыться в лесном массиве на окраине Малгобекского района. Речь идет об объявленных МВД и ФСБ в розыск Микаиле Мошхоеве, Амирхане Гуражеве и Адаме Оздоеве, добавил собеседник агентства.

Как сообщал СК, 27 марта неизвестные произвели множество выстрелов по сотрудникам полиции на посту "Волга 14" на территории Северной Осетии. Двое полицейских были ранены.

3 апреля на окраине Малгобека в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов проводилиь оперативно-розыскные мероприятия и были обстреляны из автоматов. Один оперативник получил касательное огнестрельное ранение. Стрелявшие скрылись.

В ночь на 6 апреля силовиками в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт были заблокированы вооруженные лица, отказавшиеся сложить оружие. В ходе боестолкновения три силовика получили смертельные ранения.

По фактам нападений возбуждены уголовные дела по статьям о посягательсве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия).

Сначала после нападений искали шестерых подозреваемых. 29 марта в Карабулаке нашли тело Эльдиева, погибшего от ранений при перестрелке с силовиками на посту в Северной Осетии. Затем в селе Аки-Юрт в заброшенном доме был обнаружен труп разыскиваемого Коттоева.

МВД Ингушетии пообещало вознаграждение в 3 млн рублей за информацию о подозреваемых.

В Малгобекском районе Ингушетии с 20 часов 3 апреля действует режим КТО.

Ингушетия Малгобек Северная Осетия Амир Боков
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