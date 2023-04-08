Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

В Ингушетии задержан второй предполагаемый участник бандгруппы, причастной к обстрелам силовиков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Задержан разыскиваемый по делу о посягательстве на жизнь сотрудников полиции уроженец села Кантышево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по республике в субботу.

"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель села Кантышево Республики Ингушетия Мошхоев М.А., 21.10.1998 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, по имеющимся данным, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

В отношении Мошхоева проводятся необходимые процессуальные действия.

По данным правоохранительных органов республики, накануне в лесополосе недалеко от села Новый Редант силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами бандгруппы.

Ранее в правоохранительных органах республики сообщали "Интерфаксу", что всего после обстрелов полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле в розыск объявили шестерых местных жителей. 29 марта в Карабулаке найден труп члена банды Эльдиева, скончавшегося от огнестрельного ранения.

В РоссииВ Ингушетии полиции сдался один из подозреваемых в нападениях на силовиковЧитать подробнее

По данным управления ФСБ России по Ингушетии, в селе Аки-Юрт в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 года рождения. В ходе осмотра места происшествия нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

7 апреля был задержан 21-летний житель Малгобека Амир Боков, по предварительным данным, он является членом этой бандгруппы.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия).

Ингушетия ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма

Департамент регионального развития правительства РФ возглавила Светлана Иванова

Большинство россиян не увидели дефицита нужных иностранных непродовольственных товаров

Большинство россиян не увидели дефицита нужных иностранных непродовольственных товаров

В Госдуму внесен законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену

Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ

Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ

Что произошло за день: пятница, 7 апреля

Следствие предъявило обвинение в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

Следствие предъявило обвинение в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

Суд в Брянске арестовал украинского пилота по делу о незаконном пересечении границы РФ

Суд по иску ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров взыскал 80 млрд рублей

Суд по иску ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров взыскал 80 млрд рублей

Прокуратура призвала разрешить следствию заводить криптокошельки для конфискации криптовалют

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });