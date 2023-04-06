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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

МВД РФ подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии при выполнении служебных задач

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России подтвердили гибель трех сотрудников министерства при выполнении служебных задач в Ингушетии в ночь на четверг.

"В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России. Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег", - сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее о гибели троих сотрудников правоохранительных органов при боестолкновении с членами бандгруппы, подозреваемыми в нападениях на сотрудников правоохранительных органов в марте и апреле, "Интерфаксу" сообщили в силовых структурах региона.

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Ингушетия МВД РФ
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