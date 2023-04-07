Названо имя предполагаемого лидера бандгруппы, причастной к обстрелам силовиков в Ингушетии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Стало известно, кто руководит группой, подозреваемой в вооруженных нападениях на пост в Северной Осетии в марте и на полицейских в Ингушетии в апреле этого года, в результате которых трое сотрудников погибли, 11 получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах Ингушетии.

"Согласно полученной информации, предположительно, лидером вооруженной бандгруппы из числа местных жителей является Амирхан Гуражев. Он уроженец Малгобека, ему 33 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас вместе с Гуражевым ищут объявленных в розыск ФСБ и МВД уроженца ингушского села Кантышево Микаила Мошхоева 1998 г.р. и 35-летнего жителя Малгобека Адама Оздоева.

Ранее в правоохранительных органах республики сообщали, что всего после обстрелов полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле в розыск объявили шестерых местных жителей. 29 марта в Карабулаке найден труп члена банды Эльдиева, скончавшегося от огнестрельного ранения.

По данным управления ФСБ России по Ингушетии, в результате оперативно-разыскных мероприятий в селе Аки-Юрт в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А-Г.1997 г.р. В ходе осмотра места происшествия обнаружены автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

7 апреля задержан 21-летний житель Малгобека Боков, по предварительным данным, он является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). С 20 часов 3 апреля в Малгобекском районе действует режим КТО.