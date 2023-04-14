Почти 8,1 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в России

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 8,1 тыс. случаев, скончались 35 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 8 082 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 047 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,2%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 33 субъектах РФ, снижение - в 42 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 892 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 190.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человек, накануне сообщалось о 37 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 605 человек, или на 2,2% меньше в сравнении с 13 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 750 798 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 753 умерших и 22 135 582 выздоровевших.