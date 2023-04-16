Почти 7,1 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки в РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 094 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 456 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 58%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в пяти субъектах России, снижение - в 67 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 445 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 351.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек, накануне сообщалось о 37 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 6 841 человек, или на 21,6% меньше в сравнении с 15 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 765 337 случая заражения коронавирусной инфекцией, 397 828 умерших и 22 151 154 выздоровевших.