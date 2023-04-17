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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Около 5,8 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,8 тыс. случаев, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 5 789 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 401 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,1%", - сообщили в оперштабе.

По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 21 субъекте РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 094 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 305.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 38 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 994 человека, или на 13,1% меньше в сравнении с 16 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 771 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 864 умерших и 22 157 098 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 17 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
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