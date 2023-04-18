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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

В России за сутки выявили 5 257 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 5 257 новых случаев, днем ранее сообщалось о 5 789 заразившихся, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

"Количество госпитализаций за сутки составило 1 240 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 209,2%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о 401 госпитализированном с COVID-19. Показатель вырос в 67 регионах.

За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались 37 человек, накануне сообщалось о 36 умерших.

В Москве за сутки выявили 596 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Накануне сообщалось о 570 заболевших.

Госпитализированы 129 человек. Умерли за сутки десять человек с коронавирусной инфекцией. Днем ранее сообщалось о восьми умерших.

Москва
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