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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении попытки прорыва на территорию региона группы диверсантов.

"Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что "подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение".

В начале марта стало известно, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль, в результате погибли двое человек.

В ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов была "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней был нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область Украина
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