В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении попытки прорыва на территорию региона группы диверсантов.

"Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что "подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение".

В начале марта стало известно, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль, в результате погибли двое человек.

В ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов была "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней был нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.