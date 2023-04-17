Посол США Трейси посетила в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Линн Трейси сообщила в микроблоге, что в понедельник посетила арестованного корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово".

"Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2-х недель назад, - отметила Трейси. - Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана".

Гражданин США Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 29 марта. В ФСБ заявили, что его задержали при попытке получить секретные сведения. По версии спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до конца мая по делу о шпионаже.

В США считают, что Гершкович был задержан незаконно. Госдепартамент присвоил журналисту соответствующий формальный статус.