Вопрос посещения Гершковича представителями посольства США в Москве еще рассматривается

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о задержании журналиста The Wall Street Journal Гершковича, вопрос о его посещении представителями дипмиссии рассматривается и будет решен в надлежащее время, сообщили в МИД РФ.

"Касательно посещения Гершковича представителями посольства США в Москве сообщаем, что вопрос рассматривается и будет решен в надлежащее время в соответствии с консульской практикой и российским законодательством. Присвоенный ему американскими властями статус в данном случае никакого значения не имеет", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ о консульском доступе к задержанному по подозрению в шпионаже гражданину США Гершковичу, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Гражданин США Гершкович был задержан в Екатеринбурге, а 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его до конца мая по делу о шпионаже. По версии ФСБ, журналист по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие гостайну, об одном российском оборонном предприятии, и был задержан при попытке получить эту информацию.

В США считают, что Гершкович был задержан незаконно.